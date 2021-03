WTA Dubai: Besteht Swiatek auch die nächste Reifeprüfung?

Iga Swiatek ist auf dem Weg nach oben. Am Mittwoch wartet auf die Polin beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai mit Garbine Muguruza eine extrem schwierige Aufgabe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2021, 12:45 Uhr

© Getty Images Auf Iga Swiatek wartet in Dubai eine schwierige Aufgabe

Iga Swiatek und Garbine Muguruza haben mindestens eine Sache gemeinsam: Beide haben ihren ersten Grand-Slam-Titel in Roland Garros geholt, Muguruza hat noch einen in Wimbledon draufgepackt. So weit hat es Swiatek noch nicht gebracht. Dagegen wetten sollte man allerdings nicht. Denn die Polin hat mit ihren Auftritten 2021 gezeigt, dass mit ihr nunmehr immer öfter zu rechnen sein wird. Nicht nur bei ihrem Turniersieg in Adelaide. Das letzte Frauen-Turnier in Australien war allerdings bei weitem nicht so gut besetzt wie jenes in Dubai.

Und eben dort treffen sich im Achtelfinale am Mittwoch eben Iga Swiatek und Garbine Muguruza. Zum ersten Mal. Und in einem Tableau, das in der unteren Hälfte weitaus besser besetzt ist als in der oberen. Dort ist nach dem Ausscheiden von Petra Kvitova, Elina Svitolina, Madison Keys, Elena Rybakina und Marketa Vondrousova von den gesetzten Spielerinnen nur noch Belinda Bencic vertreten. Während sich die Siegerin der Partie zwischen Swiatek und Muguruza mit Aryna Sabalenka auseinandersetzen muss.

Swiatek mit guter Bilanz gegen Top-20-Gegnerinnen

Swiatek hat Muguruza in der WTA-Weltrangliste um einen Platz überholt, ist in Dubai an Position acht gesetzt. Gegen Top-20-Spielerinnen wie Muguruza hat die erst 19-Jährige vier der letzten fünf Matches gewonnen. Die einzige Niederlage setzte es im Achtelfinale gegen Simona Halep. Aber auch in diesem Match spielte Swiatek zu Beginn herausragendes Tennis, bestach durch viel Variation. Und einen unwiderstehlichen Drang zum Netz.

Garbine Muguruza andererseits war von allen Gegnerinnen von Naomi Osaka am nächste dran, die Siegesserie der Japanerin, die beim von Cincinnati nach New York City verlegten WTA-Premier-Turnier begann, zu beenden. Die Spanierin ließ im Achtelfinale der Australian Open allerdings zwei Matchbälle ungenutzt. In Dubai wusste Muguruza ebenso wie Swiatek in Runde zwei zu überzeugen: Weder die Polin noch die Spanierin gaben gegen Misaki Doi bzw. Amanda Anisimova einen Satz ab.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai