WTA Dubai: Elise Mertens und Barbora Krejcikova lösen erste Halbfinaltickets

Die ersten beiden Halbfinalistinnen des WTA-1000-Turniers in Dubai heißen Elise Mertens und Barbora Krejcikova. Viel unterschiedlicher hätte der Weg der beiden in die Vorschlussrunde allerdings nicht aussehen können.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.03.2021, 15:29 Uhr

© Getty Images Elise Mertens glückte gegen Jessica Pegula ein grandioses Comeback

Nach dem frühen Aus zahlreicher Topstars in der oberen Hälfte bot sich für einige etwas unbekanntere Spielerinnen beim WTA-1000-Turnier in Dubai die Riesenchance auf ein tolles Abschneiden bei einem der größten Events der Welt. Sowohl Barbora Krejcikova als auch Anastasia Potapova hatten diese Gelegenheit bis zum Viertelfinale jeweils tadellos genutzt, in der Runde der letzten Acht fand jedoch nur eine der Athletinnen zu ihrem besten Spiel.

Es war dies Krejcikova, die ihrer Kontrahentin aus Russland in der ersten Partie des Tages überhaupt keine Chance ließ. Die Tschechin, die bei den Australian Open an der Seite von Rajeev Ram im Mixed triumphiert hatte, schlug Potapova nach nur etwas mehr als einer Stunde Spielzeit klar mit 6:0 und 6:2. Krejcikova trifft nun auf Cori Gauff oder Jil Teichmann.

Deutlich mehr zu kämpfen hatte hingegen Elise Mertens. Die Weltranglisten-18. verlor den ersten Durchgang gegen Australian-Open-Viertelfinalistin Jessica Pegula nach 75 Minuten mit 5:7 und sah sich im zweiten Abschnitt mit einem 2:5-Rückstand konfrontiert. Die US-Amerikanerin fand wenig später beim Stand von 5:4 sogar drei Matchbälle vor, konnte diese aber allesamt nicht nutzen und gab den zweiten Satz mit 5:7 ab.

Danach war der Wille Pegulas gebrochen: Mertens hielt den Ball oftmals nur im Spiel, provozierte somit allerdings zahlreiche Fehler ihrer Kontrahentin und gewann nach 2:47 Stunden Spielzeit schließlich mit 5:7, 7:5 und 6:0. Die Belgierin bekommt es im Semifinale mit Aryna Sabalenka oder Garbine Muguruza zu tun.

