WTA Dubai: Iga Swiatek weiter souverän

Keine Probleme für Iga Swiatek: Die Polin ist souverän in das Viertelfinale von Dubai eingezogen und konnte dabei auch noch etwas für ihre persönliche Statistik tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2024, 21:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Es kommt nicht oft vor, dass Iga Swiatek gegen eine Spielerin antritt, gegen die sie "nur" eine ausgeglichene Bilanz hat. Gegen Elina Svitolina war es vor dem Achtelfinale in Dubai aber der Fall. 1:1 stand es im direkten Vergleich. In Wimbledon 2023 konnte die Ukrainerin gewinnen und zwei Jahre zuvor gewann Swiatek beim Turnier in Rom.

Swiatek Nun im direkten Vergleich vorne

Nun liegt Swiatek aber 2:1 im direkten Vergleich vorne. Denn in Dubai war sie die klar die bessere Spielerin und behielt mit 6:1 und 6:4 gegen Svitolina die Oberhand. Der erste Satz dauerte dabei nur 29 Minuten und ging mit 6:1 an die Weltranglisten-Erste aus Polen. Der zweite Satz war etwas enger, aber letzlich zog die Favoritin völlig problemlos ins Viertelfinale im Wüstenstaat ein.

Dort trifft sie in der nächsten Runde auf die Chinesin Zheng Qinwen.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai