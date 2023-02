WTA Dubai: Madison Keys wie in ihrer besten Zeit

Madison Keys ist mit dem zweiten beeindruckenden Sieg in Folge in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 13:15 Uhr

© Getty Images Madison Keys am Mittwoch in Dubai

Was seit vielen Monden bekannt ist, bewahrheitet sich auch dieser Tage wieder in Dubai: Wenn Madison Keys sich spürt, dann ist die US-Amerikanerin nur ganz schwer zu stoppen. Diese Erfahrung musste nach Caroline Garcia auch Victoria Azarenka machen. Keys schlug die zweimalige Major-Siegerin aus Belarus überzeugend mit 6:2 und 6:1 und zog ins Viertelfinale ein. Das bekannte "Problem" mit Keys ist indes: Es werden auch wieder Matches kommen, wo sei vom Gefühl her ein schlechtes Feeling hat. Und die Bälle dann hinten an die Bande zimmert.

Auf ihre kommende Gegnerin muss die US-Open-Finalistin von 2017 noch warten: Im Viertelfinale geht es entweder gegen Landsfrau Cori Gauff oder Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina.

Ebenfalls schon unter den letzten acht ist Jessica Pegula, die beim 6:4 und 6:3 gegen Ana Bogdan keine Probleme hatte.