WTA Madrid: Swiatek strauchelt nur im ersten Satz

Iga Swiatek hat ihr Viertelfinalduell beim WTA-Turnier in Madrid gegen Beatriz Hadad Maia 4:6, 6:0, 6:2 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2024, 16:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Iga Świątek musste sich gegen Beatriz Haddad Maia ordentlich strecken

Iga Swiatek hatt im ersten Satz ein fast schon ungewohntes Bild vor sich. Nach einer 4:1-Führung verlor Swiatek ihre bekannte Linie und gab die folgenden vier Spiele ab. Beatriz Haddad Maia zeigte eine insgesamt gute Leistung im ersten Abschnitt und konnte den dritten satzball zur Führung verwerten.

Anschließend drehte die Weltranglistenerste jedoch auf und zog die Partie mit Beginn des zweiten Satz in gewohnter Manier auf ihre Seite. Die folgenden acht Spiele gingen an Swiatek, die ihrer Gegnerin in den Ballwechseln keine Chance ließ.

Swiatek beendet Partie mir Break

Nach einer beachtlichen Spielzeit von 2:30 Stunden beendete Swiatek mit einem weiteren Break die Partie. Im Halbfinale trifft die mehrfache Grand-Slam-Siegerin auf die Gewinnerin des Duells zwischen Madison Keys und Ons Jabeur.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid