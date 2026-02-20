WTA Dubai: Pegula dreht Match gegen Anisimova

Jessica Pegula steht beim WTA 1000-Turnier in Dubai im Endspiel. Die 31-Jährige bezwang in einem rein US-amerikanischen Halbfinale ihre Landsfrau Amanda Anisimova mit 1:6, 6:4 und 6:3.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 17:29 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula stellte im Head-to-Head gegen Amanda Anisimova auf 5:0.

Dabei begann das Match alles andere als gut für Pegula. Anisimova startete dominant, nahm ihrer Gegnerin zweimal den Aufschlag ab und servierte locker zum 6:1-Satzgewinn aus.

In einer ähnlichen Tonart ging es in Satz zwei weiter. Anisimova schnappte sich erneut ein frühes Break und hatte beim Stand von 2:0 eine Chance zum Doppelbreak. Doch Pegula fing sich langsam, holte sich das Break zum 3:3 zurück und ließ sich auch von einem erneuten Aufschlagverlust nicht aus dem Konzept bringen. Mit dem dritten Break in Folge erzwang die Nummer fünf im WTA-Ranking schließlich den Entscheidungssatz.

Nun gegen Gauff oder Svitolina

In diesem gelang Pegula beim Stand von 2:1 aus ihrer Sicht die Vorentscheidung. Die 31-Jährige breakte erneut und ließ in der Folge bei eigenem Service nicht mehr allzu viel zu. Mit dem Dreisatz-Sieg stellte Pegula im Head-to-Head mit Anisimova auf 5:0.

Im Finale wartet auf die US Open-Finalistin des Jahres 2024 die Siegerin der Begegnung zwischen Coco Gauff und Elena Svitolina.

Hier das Einzel-Draw in Dubai