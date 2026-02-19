WTA Dubai: Coco Gauff überrollt Alexandra Eala im Viertelfinale

Durch einen unerwartet klaren Zweisatzerfolg über Alexandra Eala ist Coco Gauff beim WTA-1000-Turnier in Dubai ins Halbfinale gestürmt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 20:47 Uhr

© Getty Images Coco Gauff ließ Alexandra Eala keine Chance

Coco Gauff hat beim WTA-1000-Turnier in Dubai mühelos das Halbfinale erreicht. Die amtierende French-Open-Siegerin, die am Vortag in der Runde der letzten 16 gegen Elise Mertens noch drei Matchbälle abgewehrt hatte, besiegte Alexandra Eala von den Philippinen im Viertelfinale glatt mit 6:0 und 6:2.

Eala schrieb gegen Gauff erst im elften Game erstmals an. Ein Comeback konnte die 20-Jährige damit aber nicht einleiten, nach nur 67 Minuten Spielzeit fixierte Gauff den Einzug ins Halbfinale.

Dort trifft die zweifache Grand-Slam-Siegerin auf die an Position 7 geführte Elina Svitolina, die den Lauf der kroatischen Lucky Loserin Antonia Ruzic nach Erfolgen über die Major-Siegerinnen Raducanu und Rybakina nach knapp zwei Stunden mit 3:6, 6:2, 6:3 stoppen konnte.

Wesentlich enger war es zuvor in den ersten beiden Viertelfinalpartien des Tages zugegangen. Amanda Anisimova und Jessica Pegula gelang jeweils durch Siege in drei Sätzen der Sprung ins Halbfinale.

Hier das Einzel-Tableau aus Dubai