WTA Dubai: Anisimova entthront Andreeva, Pegula setzt starke Serie fort

Titelverteidigerin Mirra Andreeva ist beim WTA-1000-Event in Dubai im Viertelfinale an Amanda Anisimova gescheitert. Im Halbfinale geht es für die Nummer zwei des Turniers gegen Jessica Pegula.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 16:10 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova stellte ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis

Die Siegesserie von Mirra Andreeva in Dubai ist gerissen. Nach ihrem Vorjahrestriumph verlor die 18-Jährige 2026 im Viertelfinale des WTA-1000-Events in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova nach hartem Kampf mit 6:2, 5:7 und 6:7 (4). Andreeva lag sowohl im zweiten als auch im dritten Durchgang bereits mit Break voran und schlug im Entscheidungssatz bei Stand von 6:5 sogar zum Matchgewinn auf.

Nach dem Aus der topgesetzten Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina, die am Mittwoch im Achtelfinale aufgeben musste, ist Anisimova in Dubai nun die Favoritin auf den Turniersieg. Die 24-Jährige bekommt es im Semifinale am Freitag mit Jessica Pegula zu tun.

Pegula in siebtem Halbfinale in Folge

Pegula gewann die erste Partie des Tages gegen Vorjahresfinalistin Clara Tauson mit 6:3, 2:6 und 6:4. Die US-Amerikanerin setzte damit eine beeindruckende Serie fort: Seit den US Open 2025 hat Pegula in nunmehr sieben aufeinanderfolgenden Events mindestens das Halbfinale erreicht.

In der oberen Hälfte kommt es später am Donnerstag zu den Viertelfinalduellen zwischen Coco Gauff und Alexandra Eala bzw. Elina Svitolina und Antonia Ruzic.

