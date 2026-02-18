WTA Dubai: Elena Rybakina muss im Achtelfinale aufgeben

Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina wurde im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers in Dubai von einer Krankheit gestoppt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 13:36 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina musste im Achtelfinale aufgeben

Die Veranstalter des WTA-1000-Events in Dubai sind in diesem Jahr wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Nach den Absagen von Aryna Sabalenka und Iga Swiatek ist nun auch die Nummer eins des Turniers nicht mehr dabei. Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina musste im Achtelfinale gegen die Kroatin Antonia Ruzic beim Stand von 7:5, 4:6 und 0:1 aus ihrer Sicht aufgeben.

Kurz vor der Aufgabe sagte Rybakina im Gespräch mit der Physiotherapeutin, dass sie in der Nacht schlecht geschlafen habe und sich in den Beinen müde fühle. Ruzic, die als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, bekommt es im Viertelfinale mit Elina Svitolina oder Belinda Bencic zu tun.

Titelverteidigerin Andreeva fordert Anisimova

Außer Rybakina setzten sich am Dienstag zunächst die Favoritinnen durch. Die Weltranglistenvierte Amanda Anisimova schlug Janice Tjen mit 6:1 und 6:3 und bekommt es nun mit Mirra Andreeva zu tun. Die Titelverteidigerin gewann gegen Jaqueline Cristian mit 7:5 und 6:3.

Außerdem behielt Jessica Pegula im US-Duell mit Youngster Iva Jovic klar mit 6:4 und 6:2 die Oberhand. Sie trifft im Viertelfinale auf Vorjahresfinalistin Clara Tauson, die Magda Linette mit dem gleichen Ergebnis schlug.

