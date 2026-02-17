WTA Dubai: Seidel nach Aufgabe ausgeschieden

Tennisspielerin Ella Seidel hat beim WTA-Turnier in Dubai die dritte Runde verpasst.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 12:40 Uhr

© Getty Images Für Ella Seidel gab es im Zweirunden-Match in Dubai gegen Jaqueline Cristian nichts zu holen.

Die 21 Jahre alte Qualifikantin aus Hamburg musste gegen die Rumänin Jaqueline Cristian beim Stand von 0:6 nach dem ersten Satz aufgeben. Am Sonntag hatte sich Seidel noch überraschend souverän gegen die Spanierin Cristina Bucsa in zwei Sätzen durchgesetzt.

Eine schwerere Verletzung war bei Seidel vor ihrer Aufgabe nicht zu erkennen. Doch bei hohen Temperaturen wirkte sie von Beginn an körperlich nicht auf der Höhe. Trotz ihrer Niederlage wird die Hamburgerin, die das Turnier als Weltranglisten-100. gestartet hat, einen Sprung in die besten 90 im WTA-Ranking machen.

Nach dem Ausscheiden von Tatjana Maria und Laura Siegemund in der ersten Runde ist somit keine deutsche Spielerin bei dem 1000er-Turnier in Dubai mehr dabei.

Hier das Einzel-Tableau aus Dubai