WTA Doha: Karolina Muchova sendet Signal - Der Körper spielt wieder mit

Doha als Wendepunkt? Karolina Muchova triumphiert mit Konstanz und Klarheit – und glaubt selbst, dass noch deutlich mehr möglich ist, wenn sie gesund bleibt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2026, 20:31 Uhr

Karolina Muchova sprach nach ihrem Triumph in Doha nicht von Erleichterung – sondern von Vertrauen. „Ich habe mich die ganze Woche über wirklich gut gefühlt“, erklärte sie nach dem größten Titel ihrer Karriere. Und hier liegt der entscheidende Punkt. Nicht ein Zauberschlag, nicht ein einzelner Spitzentag – sondern Konstanz. „Ich wusste, dass ich geduldig bleiben und mein Spiel durchziehen muss“, sagte sie in der anschließenden Pressekonferenz. Genau diese Mischung aus Spielwitz und Stabilität trug sie auch durch das Turnier.

Dass sie auf diesem Niveau mithalten kann, ist allerdings keine neue Erkenntnis. Muchova stand 2021 im Halbfinale der Australian Open, erreichte 2023 das Endspiel von Roland Garros und stand auch bei den US Open bereits unter den letzten Vier. Technisch war sie ohnehin immer eine der vielseitigsten Spielerinnen der Tour – mit feiner Hand, gutem Gespür für Tempo und der Fähigkeit, Matches strategisch zu lesen.

“Habe viel über mich gelernt”

Was ihr bislang fehlte, war die körperliche Kontinuität. Immer wieder warfen sie Verletzungen zurück – vom Handgelenk bis zu muskulären Problemen. „Es war nicht einfach in den letzten Jahren“, gab sie zu, „aber ich habe viel über mich gelernt.“ Doha war deshalb mehr als nur ein Turniersieg: Es war erst ihr zweiter WTA-Titel überhaupt – und der erste auf ganz großer Bühne. Ein Beweis dafür, dass ihr Spiel nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch zu Titeln führen kann.

Bleibt die entscheidende Frage: Hält der Körper? Muchova selbst klingt vorsichtig optimistisch. „Wenn ich gesund bin, weiß ich, dass ich gegen jede gewinnen kann“, sagte sie mit ruhiger Überzeugung. Genau darin liegt das Spannende. Nicht der Pokal von Doha ist die eigentliche Nachricht – sondern die Möglichkeit, dass hier gerade der Startschuss für eine Phase fällt, in der Muchova endlich ohne Unterbrechung zeigen kann, wie gut sie wirklich ist.

