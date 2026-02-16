WTA Dubai: Ruzic nimmt zum Auftakt Raducanu raus

In einem wahren Achterbahn-Match besiegte eine mutig aufspielende Antonia Ruzic aus Kroatien in der ersten Runde des WTA-1000er-Events in Dubai die ehemalige US-Open-Siegerin Emma Raducanu aus Großbritannien in drei Sätzen. Mit Jelena Ostapenko aus Lettland scheiterte eine weitere ehemalige Major-Siegerin in drei Sätzen an Anna Kalinskaya.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2026, 17:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images In einem wahren Achterbahn-Match behielt die Kroatin Antonia Ruzic in Dubai gegen Emma Raducanu am Ende einen kühlen Kopf und triumphierte in drei Sätzen.

Nach ihrer Auftakt-Niederlage in Doha strebte die Britin Emma Raducanu beim nächsten 1000er-Event in Dubai Wiedergutmachung an. Doch zu Beginn hatte die 23-Jährige große Probleme bei ihrem Aufschlag und konnte im ersten Durchgang nur einen Spielgewinn für sich verbuchen.

Im zweiten Akt steigerte sich die US-Open-Siegerin von 2021 und konnte die Begegnung von nun an offenhalten. Dennoch musste sie im siebten Spiel gegen eine mutig returnierende Gegnerin ihr Service abgeben, weshalb diese beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn servierte. Nun warf Raducanu noch einmal alles in die Waagschale und schaffte mit vier Spielgewinnen in Folge den fast nicht mehr für möglich gehaltenen Satzausgleich.

Mit dem Satzgewinn im Rücken startete Raducanu mit einer schnellen 2:0-Führung, verlor aber anschließend wieder das Momentum an ihre 23-jährige Gegnerin, die sich fünf Spiele in Folge sichern konnte und damit erneut zum Matchgewinn aufschlug. Diesmal ließ sich die Nr. 67 der Welt nicht lange bitten und besiegelte mit einem souveränen Aufschlagspiel den 6:1, 5:7, 6:2-Erfolg nach 2:19 Stunden.

Ostapenko verliert trotz Satzführung gegen Kalinskaya

Mit der 28-jährigen Jelena Ostapenko musste eine weitere ehemalige Grand-Slam-Siegerin zum Auftakt in Dubai die Segel streichen. Gegen Anna Kalinskaya dominierte die French-Open-Siegerin von 2017 den ersten Durchgang mit ihren druckvollen Schlägen. Danach erhöhte sich die Fehlerquote bei der Lettin jedoch deutlich, während die 27-jährige Kalinskaya immer besser zu ihrem Spiel fand und nach 2:19 Stunden Spielzeit mit 2:6, 6:1, 6:4 das bessere Ende für sich hatte. In der zweiten Runde fordert die ehemalige Partnerin von Jannik Sinner die an Nr. 3 gesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff.

Hier das Einzel-Tableau aus Dubai