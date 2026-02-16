WTA Dubai: Bencic siegt nach Fehlstart, Siegemund bereits raus

Nach verlorenem ersten Durchgang wurde die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic zum Auftakt beim WTA-Turnier in Dubai ihrer Favoritinnenrolle noch gerecht und drehte die Begegnung gegen die Spanierin Jessica Bouzas Meneiro. In zwei Sätzen musste sich dagegen die ehemalige WTA-Doppelweltmeisterin Laura Siegemund der Neo-Australierin Daria Kasatkina geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2026, 14:43 Uhr

© Getty Images Nach ihrer Turnierpause seit Australien benötigte Belinda Bencic in Dubai etwas Anlaufzeit für ihren Auftakt-Erfolg.

Bencic feiert Comeback-Erfolg gegen Bouzas Maneiro

Nach ihrem enttäuschenden Zweitrunden-Aus bei den Australian Open gegen die Tschechin Nikola Bartunkova meldet sich die Schweizerin Belinda Bencic beim WTA-1000-Turnier in Dubai auf der Tour zurück. Gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro merkte man der Olympiasiegerin von Tokio zu Beginn noch etwas die fehlende Spielpraxis an, die sich im Verlust des ersten Durchgangs widerspiegelte. Im weiteren Verlauf fand die an Position 9 gesetzte Bencic jedoch immer mehr zu ihrem variablen Spiel und dominierte die Partie immer deutlicher. Nach 1:40 Stunden besiegelte die 28-Jährige bei ihrem zweiten Matchball den finalen 2:6, 6:1, 6:2-Erfolg. In der zweiten Runde sieht sich Bencic der Tschechin Sara Bejlek gegenüber.

Siegemund verpasst gegen Kasatkina zu viele Chancen

Die notwendige Konsequenz zum Erfolg ließ heute die 37-jährige Laura Siegemund aus Metzingen gegen Daria Kasatkina vermissen, die seit Beginn der letzten Saison für Australien startet. Zwar erspielte sich die ehemalige WTA-Doppelweltmeisterin in der gesamten Partie nur eine Break-Chance weniger als ihre Gegnerin, lag aber in beiden Sätzen jeweils früh mit Break im Rückstand und konnte diesen jeweils nicht mehr kompensieren. Mit einem souveränen Aufschlagspiel besiegelte die 28-jährige Kasatkina bei ihrem zweiten Matchball den 6:2, 6:3-Sieg nach 88 Minuten. In der nächsten Runde fordert Kasatkina ihre ehemalige Landsfrau und Titelverteidigerin Mirra Andreeva.

Fernandez verpasst Revanche gegen Tien

Eine erfolgreiche Revanche strebte Leylah Fernandez im ersten Zweitrundenspiel gegen Janice Tjen an, der sie in der ersten Runde der Australian Open in zwei Sätzen unterlegen war. Zwar agierte die 23-jährige Kanadierin lange Zeit auf Augenhöhe, musste sich aber ihrer gleichaltrigen Gegnerin nach 1:43 Stunden mit 6:7 (5), 4:6 erneut geschlagen geben.

US-Duo Navarro und Jovic weiter, Tauson stoppt Kenin

Mit Emma Navarro und Teenagerin Iva Jovic schaffte ein US-Duo den Einzug in die zweite Runde. Während die 18-jährige Jovic sich beim 6:1, 1:6, 6:1-Erfolg in knapp zwei Stunden gegen Kamilla Rakhminova aus Usbekistan im zweiten Satz eine Auszeit nahm, blieb die 24-jährige Navarro gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse beim 6:4, 7:5 in 1:47 Stunden ohne Satzverlust. Den Dreifach-Triumph der US-Amerikanerinnen verhinderte die Dänin Clara Tauson, die sich in 86 Minuten mit 7:6 (4), 6:2 gegen die ehemalige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin behaupten konnte.

