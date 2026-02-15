WTA Dubai: Seidel siegt weiter, Fernandez mit Comeback-Erfolg

Ella Seidel durfte sich nach überstandener Qualifikation über einen Hauptfeldsieg beim WTA 1000er-Turnier in Dubai freuen. Auch Leylah Fernandez überstand die erste Runde nach einen echten Kraftakt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 15:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ella Seidel und Leylah Fernandez haben in Dubai einen erfolgreichen Sonntag erlebt.

Leylah Fernandez siegte nach drei Sätzen gegen Luidmila Samsonova. Nach Satzrückstand kämpfte sich die US-Open-Finalistin von 2021 in das Match und glich mit einem späten Break das Duell nach Sätzen aus. Der dritte Durchgang war dann eine deutlichere Angelegenheit. Fernandez dominierte die Partie im finalen Spielabschnitt zunächst und siegte nach 2:54 Stunden auf dem Court mit 5:7, 7:5, 6:3.

Auch Ella Seidel erreichte die zweite Runde und fordert dort nun Doha-Finalisitin Victoria Mboko. Die Hamburgerin gewann gegen Cristina Bucsa in zwei Sätzen 6:1 und 6:4 und feiert damit nach überstandener Qualifikation bereits ihren dritten Matcherfolg in Dubai. Die zweite deutsche Spielerin unterlag hingegen in drei Sätzen. Tatjana Maria musste sich hingegen Kimberly Birrell 4:6, 6:3, 5:7 geschlagen geben. Die Australierin trifft in der zweiten Runde auf die topgesetzte Elena Rybakina.

Qinwen Zheng sagt kurzfristig ab

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova setzte sich gegen die an Position zehn gesetzte Anastasia Pavlyuchenkova 6:4, 6:4 durch. Die Tschechin spielt in der zweiten Runde gegen Amanda Anisimova, die durch die Absagen der Topspielerinnen Sabalenka und Swiatek im Turnier an Position zwei geführt wird.

Krankheitsbedingt musste Qinwen Zheng ihr Erstrundenmatch gegen Peyton Stearns absagen. Die US-Amerikanerin, selbst in der Qualifikation gescheitert, siegte im Duell der Lucky Loserinnen 6:4, 6:2 gegen die Polin Magdalena Frech.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Dubai