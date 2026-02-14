WTA Doha: Muchova holt mit Sieg über Mboko zweiten Karriere-Titel

Karolina Muchova hat mit einem 6:4 und 7:5 gegen Victoria Mboko das WTA-Tour-1000-Turnier in Doha gewonnen. Für die Tschechin war es erst der zweite Einzel-Titel auf der WTA-Tour.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 18:02 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova hat in Doha den Titel geholt

Kaum zu glauben: Aber mit dem 6.4 und 7:5 gegen Victoria Mboko hat Karolina Muchova tatsächlich erst zum zweiten Mal überhaupt als Einzelsiegerin bei einem WTA-Turnier angeschrieben. Dass dieser Coup bei einem 1000er-Event wie in Doha gelingt - umso besser! Ihr bislang einziges Championat konnte die oft verletzte, aber so begabte Tschechin 2019 in Seoul holen.

Aber auch für Victoria Mboko war die Woche in Katar ein voller Erfolg. Denn die erst 19-.jährige Kanadiwerin, die auf dem Weg ins Endspiel im Viertelfinale Elena Rybakina besiegen konnte, wird erstmals in die Top Ten der WTA-Weltrangliste einziehen. Mboko hat ja im vergangenen Jahr in Montreal ebenfalls schon einen Titel bei einem WTA-Tour-1000-Turnier gewonnen.

Muchova serviert eiskalt aus

Das Match verlief ausgeglichen, vor allem im zweiten Satz. Entscheidend war schließlich das Break von Muchova zum 6:5. Das ließ sie sich im Anschluss nicht mehr nehmen. Im Halbfinale war Karolina Muchova ja schon nah am Ausscheiden vorbei geschrammt, konnte aber einen Satz- und Break-Rückstand gegen Maria Sakkari noch drehen.

Im Doppel gab es ein richtig dramatisches Finale. Dieses ging schließlich an Anna Danilina und Aleksandra Krunic, die Jelena Ostapenko und die unverwüstliche Su-Wei Hsieh mit 0:6, 7:6 (3) und 10:8 bezwingen konnten.

Hier das Einzel-Tableau in Doha