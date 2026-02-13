WTA Doha: Finale! Mboko putzt auch Ostapenko

Victoria Mboko steht nach einem 6:3 und 6:2 gegen Jelena Ostapenko in Doha kurz vor einem zweiten Titel bei einem WTA-Tour-1000-Turnier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2026, 17:28 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko am Freitag in Doha

Das war beeindruckend von Victoria Mboko! Nicht einmal 24 Stunden, nachdem die 19-jährige Kanadierin den Siegeszug von Australian-Open-Championesse Elena Rybakina beendet hatte, setzte sich Mboko im Halbfinale des WTA-Tour-1000-Events in Doha gegen Vorjahresfinalisten Jelena Ostapenko mit 6:3 und 6:2 durch.

Damit steht schon fest, dass Victoria Mboko erstmals unter die zehn besten Spielerinnen der WTA-Weltrangliste einziehen wird.

Mboko, die auch von der ehemaligen französischen Spitzenspielerin Nathalie Tauziat betreut wird, servierte beim Stand von 5:0 im zweiten Satz schon auf den Einzug in ihre zweites 1000er-Finale (das erste hatte sie im vergangenen Sommer in Montreal ja gewinnen können), ehe Ostapenko sich noch einmal meldete. Die French-Open-Siegerin von 2017 schaffte ein Break, wehrte beim Stand von 2:5 mehrere Matchbälle ab. Wenige Augenblicke später war der Sieg aber in trockenen Tüchern.

Die Finalgegnerin wird nun unmittelbar im Anschluss ermittelt. Im zweiten Halbfinale trifft Karolina Muchova auf Maria Sakkari. Die Griechin hatte gestern überraschend gegen Iga Swiatek mit 2:6, 6:4 und 7;5 gewinnen können.

