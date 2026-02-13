Victoria Mboko: Mit gnadenloser Offensive in die Top Ten

Die Chancen, dass Victoria Mboko schon nach dem WTA-Tour-1000-Turnier in Doha in die Top Ten der WTA-Charts enzieht, stehen gut.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.02.2026, 11:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Victoria Mboko hat dieser Tage gut lachen

Ja, es gibt noch eine Möglichkeit, gemäß der Victoria Mboko am Montag nicht erstmals unter die zehn besten Spielerinnen er Welt einziehen wird: Sollte die 19-jährige Kanadierin nämlich heute ihr Halbfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha gegen Jelena Ostapenko verlieren und in weiterer Folge der Turniersieg an Karolina Muchova gehen, dann würde letztere in die Bel Etage zurückkehren.

So oder so aber gilt: Der Aufstieg von Mboko hat schon etwas Magisches. In der laufenden Woche hat sie mit Mirra Andreeva und Elena Rybakina zwei Top-Ten-Gegnerinnern bezwungen, eben dies war ihr schon im vergangenen Sommer in Montreal gelungen. Damals hatte sie Coco Gauff und eben auch Rybakina auf dem Weg zum Überraschungssieg bezwungen.

Sabalenka noch zu stark für Mboko

Die schieren Ergebnisse sind das eine. Die Art und Weise aber, wie Victoria Mboko ihrem Beruf nachgeht, das andere. Denn die Teenagerin verlässt sich nie darauf, dass ihre jeweilige Gegnerin einen Fehler macht. Sondern versucht stets selbst die Initiative zu übernehmen. Dass sie da manchmal an ihre Grenzen stößt - wie bei den Australian Open gegen Aryna Sabalenka - ist logisch. Aber das Zuschauen macht fast immer enormen Spaß.

Frageziechen gibt es höchstens hinter der körperlichen Verfassung von Mboko: In Melbourne hat man sie mit dick bandagiertem Bein gesehen, in Doha musste ihr Schlagarm getappt werden. Da kommen unschöne Erinnerungen an Bianca Andreescu auf, die mit ihrem Triumph bei den US Open 2019 auf einem brillanten Weg war. Und die dann aufgrund von Verletzungen nie wieder an die Leistungen jener Saison anschließen konnte.

Übrigens: Die Chancen, dass Karolina Muchova in Doha tatsächlich den Titel davon trägt sind erstaunlich klein. Denn bei aller spielerischen Brillanz, die die Tschechin auf den Court bringt, bislang hat Muchova ein einziges Championat holen können. Und das war jenes in Seoul 2019. Auch nicht gerade die erste Adresse. Da wäre das 1000er in Katar schon ein anderes Kaliber.

Hier das Einzel-Tableau in Doha

