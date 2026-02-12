Wirbel um Abnehmspritze: Serena Williams erhält Unterstützung von Andy Roddick

Beim Super Bowl hatte Serena Williams für die Abnehmspritze geworben - was viele kritisierten. Nun hat sich Andy Roddick zu Wort gemeldet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 08:08 Uhr

Es war ja spekuliert worden, in welcher Form Serena Williams beim Super Bowl 2026 eine Rolle spielen würde. Einige hatte gemutmaßt, die 23-fache Majorsiegerin könnte hier ihr Comeback offiziell machen. Denn dass Williams in irgendeiner Art und Weise auf die Tennistour zurückkehren wird, scheint ein einigermaßen sicherer Tipp.

Williams trat auch auf - allerdings mit einer Werbung (die beim Super Bowl für ordentlich Reichweite sorgt). Für die Abnehmspritze der Firma Ro. Im Clip ist zu sehen, wie sich Williams die Spritze mit dem GLP-1-Medikament injiziert. Dieses verstärkt das Sättigungsgefühl und senkt den Blutzucker. Auch ein Hinweis auf eine kommende Tablettenversion ist erkennbar.

Williams nimmt Abnehmspritze seit 2023

Dass Williams die Abnehmspritze tatsächlich nutzt, ist nichts Neues. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im Sommer 2023 hatte sie erklärt, anderweitig nicht von ihrem Gewicht heruntergekommen zu sein. "Egal was ich tat oder wie viel ich trainiert habe: Ich habe es nicht geschafft, mein Wunschgewicht zu erreichen", sagte sie im vergangenen Jahr gegenüber dem People-Magazin.

Mit GLP-1 hingegen habe sie 14 Kilogramm abgenommen. Was, wie der Clip zeigte, auch positive Auswirkungen auf ihre Gelenke habe.

Was viele womöglich nicht wissen: Williams hat - neben Werbeeinnahmen - noch weitere Verbindungen zu Ro. Ihr Ehemann Alexis Ohanian, der Reddit-Gründer, ist Investor und im Vorstand der Firma tätig.

Fans kritisieren Williams, Roddick zeigt Verständnis

Bei Fans und Sportinteressierten kam Williams' Werbung allerdings nicht gut an. Zum einen, weil Williams als Sportlerin eine Vorbildfunktion habe und jungen Sportlerinnen nun den falschen Weg aufzeige. Zum anderen, weil das Medikament im Werbesport wie eine Lifestyle-Droge rüberkäme - nicht wie ein Medikament mit möglichen Nebenwirkungen.

Unterstützung erhielt Williams indes von Ex-Kollege Andy Roddick. Wenn er ein Comeback planen würde, so “A-Rod” in seinem Podcast, würde er ebenso schnell versuchen, dank der Abnehmspritze abzunehmen. “Denn es würde viel leichter werden, wieder auf den Trainingsplatz zu kommen, ohne Verletzungen davonzutragen. Um dann wieder auf die Tour zu kommen.”