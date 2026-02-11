WTA Doha: Mboko holt prickelndes Teenager-Duell gegen Andreeva

Victoria Mboko ist mit einem denkbar knappen 6:3, 3:6 und 7:6 (5) gegen Mirra Andreeva beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha ins Viertelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2026, 16:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Victoria Mboko scheint ihre starke Debüt-Saison zu bestätigen

Man vergisst ja gerne, wie jung Mirra Andreeva immer noch ist. Die Russin hat sich spätestens im vergangenen Jahr mit ihren beiden Titeln bei den 1000ern in Dubai und Indian Wells in der absoluten Weltspitze etabliert. Und zählt dennoch erst 18 Jahre. Und so kam es, dass Victoria Mboko, die 2025 so ziemlich aus dem Nichts die Tennisszene erobert hat (zumindest in Montreal), beim heutigen Treffen in Doha tatsächlich die ältere Spielerin war. Mit 19.

Was aber natürlich in keinem Zusammenhang steht, dass Mboko die mitreißende Partie gegen Andreeva mit 6:3, 3:6 und 7:6 (5) gewann.

Zur Belohnung könnte Victoria Mboko nun im Viertelfinale eine Partie gegen die aktuell erfolgreichste Spielerin der WTA-Tour ins Haus steht, nämlich gegen Elena Rybakina. Die Kasachen muss sich zunächst aber erst einmal gegen Rückkehrerin Qinwen Zheng behaupten.

Sakkari wartet wohl auf Swiatek

Schon früher am Mittwoch ist Maria Sakkari in die Runde der letzten acht eingezogen, die Griechin gewann gegen Varvara Gracheva mit 7:6 (3) und 6:0. Sakkari bekommt es nun entweder mit Daria Kasatkina oder Iga Swiatek zu tun.

Und Elisabetta Cocciaretto bestätgte ihren Überraschungserfolg gegen Coco Gauff in Runde zwei mit einem weiteren Erfolg im Achtelfinale. Die Italienerin besiegte Ann Li aus den USA in drei Sätzen und spielt morgen gegen Vorjahresfinalistin Jelena Ostapenko. Titelverteidigerin Amanda Anisimova war ja gleich zum Auftakt an Karolina Pliskova gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Doha

