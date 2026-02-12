WTA Doha: Hoppla! Swiatek stolpert über Sakkari

Maria Sakkari hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha für eine Überraschung gesorgt: Die Griechin besiegte Iga Swiatek mit 2:6, 6:4 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 18:16 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari hat in Doha gegen Iga Swiatek überrascht

Gegen Ende hatte es in Doha am Donnerstagnachmittag so ausgesehen, als würde Iga Swiatek das Match gegen Maria Sakkari vielleicht doch noch drehen konnte. Sakkari servierte bei 5:3 im dritten Satz zum Matchgewinn, aber Swiatek gelang noch einmal ein Break.Indes: Die vollständige Wende gelang Swiatek aber nicht - denn am Ende setzte sich Maria Sakkari eben doch mit 2:6, 6:4 und 7:5 durch.

Im morgigen Halbfinale geht es für Sakkari entweder gegen Anna Kalinskaya oder Karolina Muchova.

In der unteren Tableau-Hälfte steht ebenfalls schon eine Teilnehmerin der Vorschlussrunde fest: Denn Jelena Ostapenko, im vergangenen Jahr Finalistin in Doha, setzte sich gegen Elisabetta Cocciaretto mit 7:5 und 6:4 durch.

Ostapenko wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Elena Rybakina und Victoria Mboko.

Hier das Einzel-Tableau in Doha