WTA Doha: Hoppla! Swiatek stolpert über Sakkari
Maria Sakkari hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha für eine Überraschung gesorgt: Die Griechin besiegte Iga Swiatek mit 2:6, 6:4 und 7:5.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 18:16 Uhr
Gegen Ende hatte es in Doha am Donnerstagnachmittag so ausgesehen, als würde Iga Swiatek das Match gegen Maria Sakkari vielleicht doch noch drehen konnte. Sakkari servierte bei 5:3 im dritten Satz zum Matchgewinn, aber Swiatek gelang noch einmal ein Break.Indes: Die vollständige Wende gelang Swiatek aber nicht - denn am Ende setzte sich Maria Sakkari eben doch mit 2:6, 6:4 und 7:5 durch.
Im morgigen Halbfinale geht es für Sakkari entweder gegen Anna Kalinskaya oder Karolina Muchova.
In der unteren Tableau-Hälfte steht ebenfalls schon eine Teilnehmerin der Vorschlussrunde fest: Denn Jelena Ostapenko, im vergangenen Jahr Finalistin in Doha, setzte sich gegen Elisabetta Cocciaretto mit 7:5 und 6:4 durch.
Ostapenko wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Elena Rybakina und Victoria Mboko.
Hier das Einzel-Tableau in Doha