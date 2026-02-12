WTA Doha: Victoria Mboko beendet Siegesserie von Elena Rybakina

Elena Rybakina ist im Viertelfinale des WTA-1000-Events von Doha ausgeschieden. Die Australian-Open-Siegerin scheiterte in drei Sätzen an Victoria Mboko.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 20:36 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko feierte einen großen Sieg

Youngster Victoria Mboko hat den Erfolgslauf von Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina beendet. Die 19-Jährige setzte sich im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers von Doha mit 7:5, 4:6 und 6:4 durch und fügte der Kasachin nach neun Siegen in Folge damit wieder einmal eine Niederlage zu.

Rybakina verlor den ersten Durchgang gegen Mboko, die im Vorjahr völlig überraschend ihr Heimturnier in Toronto gewonnen hatte, trotz 5:3-Führung mit 5:7. Nach dem Gewinn des zweiten Satzes verspielte die Kasachin auch im dritten Abschnitt wieder eine Breakführung: Rybakina lag bereits mit 4:2 voran, verlor anschließend aber vier Spiele in Folge und damit auch die Partie. Nach 2:23 Stunden Spielzeit verwandelte Mboko ihren vierten Matchball zum Einzug ins Halbfinale.

Mboko im Halbfinale gegen Ostapenko

In diesem bekommt es Mboko am Freitag mit der Lettin Jelena Ostapenko zu tun. Die French-Open-Siegerin von 2017 hatte sich im ersten Viertelfinale des Tages gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto mit 7:5 und 6:4 behauptet.

Rybakina wird nach dem Viertelfinal-Aus in Doha indes weiterhin die Nummer drei Welt bleiben. Die 26-Jährige hätte mit einem Finaleinzug Iga Swiatek hinter sich gelassen. Die Polin war unmittelbar vor Rybakina im Viertelfinale an Maria Sakkari gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Doha