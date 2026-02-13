WTA Doha: Iga Swiatek - Beim 110. Mal ist's passiert

Iga Swiatek ist gestern im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers von Doha ausgeschieden. Dabei riss auch eine unfassbare Serie.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 20:38 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek schied im Doha-Viertelfinale aus

Vielleicht wollte Iga Swiatek ja auch nur ein Final-Duell mit ihrer Angstgegnerin Jelena Ostapenko vermeiden. Viel hatte nach dem ersten Satz ihrer Viertelfinalpartie gegen Maria Sakkari nämlich nicht dafür gesprochen, dass ihre Reise in Doha bereits im Viertelfinale enden würde. Doch tatsächlich musste die topgesetzte Polin den Platz nach 2:29 Stunden als Verliererin verlassen.

Swiateks 6:2, 4:6 und 5:7-Niederlage nahm nicht weniger als historisches Ausmaß an. Zum allerersten Mal verlor die sechsfache Grand-Slam-Siegerin auf 1000er-Ebene ein Match nach Satzführung. Vor dem Match gegen Sakkari hatte die 24-Jährige einen derartigen Vorsprung sage und schreibe 109-mal en suite ins Ziel gebracht.

Rybakina hätte Swiatek überholen können

Völlig aus dem Nichts kam das Ende der Serie trotz dieser beeindruckenden Bilanz nicht. Schon in der Gruppenphase der letztjährigen WTA Finals hatte Swiatek sowohl gegen Amanda Anisimova (7:6, 4:6 und 3:6) als auch gegen Elena Rybakina (6:3, 1:6 und 0:6) nach Satzführung verloren.

Apropos Rybakina: Die Australian-Open-Siegerin hätte Swiatek mit einem Finaleinzug in Doha auf Platz drei der Weltrangliste verdrängen können. Allerdings verlor die Kasachin im Viertelfinale gegen Victoria Mboko.

