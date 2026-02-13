WTA Doha: Karolina Muchova folgt Victoria Mboko ins Endspiel

Karolina Muchova hat beim WTA-1000-Turnier in Doha ihre Halbfinalpartie gegen Maria Sakkari gedreht und das Finale gegen Victoria Mboko erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.02.2026, 20:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Karolina Muchova drehte das Match gegen Maria Sakkari

Die zweite Finalistin des WTA-1000-Events in Doha heißt Karolina Muchova! Die Tschechin setzte sich im Halbfinale gegen Maria Sakkari mit 3:6, 6:4 und 6:1 durch und bekommt es im Endspiel am Samstag mit Victoria Mboko zu tun. Die 19-jährige Kanadierin hatte sich zuvor klar gegen Jelena Ostapenko behauptet.

Das zweite Halbfinale in Doha verlief von Beginn an wesentlich enger. Zwischenzeitlich schien sich Sakkari mit einem Break im zweiten Satz entscheidend absetzen zu können, doch Muchova stellte ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis und erzwang einen dritten Durchgang. In diesem hatte Sakkari, die im Viertelfinale gegen die topgesetzte Polin Iga Swiatek gewonnen hatte, nichts mehr entgegenzusetzen.

Damit baute Muchova ihren Vorsprung im Head to Head auf 5:1 aus. Für die 29-Jährige geht es am Samstag im Finale gegen Mboko um ihren bis dato größten Karrieretitel. Bislang gewann die Tschechin in ihrer Laufbahn erst ein Turnier (Seoul 2019).

Hier das Einzel-Tableau in Doha