WTA: Aryna Sabalenka und Iga Swiatek lassen Turnier in Dubai aus

Aryna Sabalenka und Iga Swiatek werden kommende Woche nicht beim WTA-1000-Turnier in Dubai an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 07:15 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Iga Swiatek pausieren

Nach der Enttäuschung des verlorenen Australian-Open-Endspiels hat Aryna Sabalenka ihre Rückkehr auf die Tour erneut verschoben. Die Weltranglistenerste, die zuletzt bereits das Turnier in Doha ausgelassen hatte, sagte am Freitag ihr Antreten beim WTA-1000-Event in Dubai ab.

“Leider fühle ich mich nicht hundertprozentig fit”, erklärte Sabalenka in einer Aussendung des Veranstalters. Sie hoffe, nächstes Jahr nach Dubai zurückkehren zu können. In der Vorsaison war die Belarussin bereits im Achtelfinale an der Dänin Clara Tauson gescheitert.

Rybakina führt das Feld an

Neben Sabalenka wird auch Iga Swiatek nicht in Dubai spielen. Nach ihrem Viertelfinal-Aus in Doha nahm die Polin eine “Änderung ihres Kalenders” vor, hieß es von Seiten des Veranstalters. Damit wird Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina das Feld in den Vereinigten Arabischen Emiraten anführen.

Neben Sabalenka und Swiatek fehlen in Dubai unter anderem Madison Keys, Naomi Osaka und Marta Kostyuk. Zum Wiedersehen sämtlicher Topspielerinnen wird es beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells (4. bis 15. März) kommen.