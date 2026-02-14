WTA: Ella Seidel schafft Quali für 1000er in Dubai

Ella Seidel hat mit einem hart erkämpften Erfolg gegen Kamilla Rakhimova das Hauptfed des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 11:28 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Ella Seidel steht in Dubai im Hauptfeld

Schöner Erfolg für Ella Seidel. Die Hamburgerin besiegte Kamilla Rakhimova mit 1:6, 7:6 (5) und 6:4 und zog damit ins Hauptfeld des WTA-Tour-1000-Events in Dubai ein. Gegen wen Seidel spielt, steht noch nicht fest.

Das Turnier ist sehr gut, aber nicht ganz top besetzt: Denn Aryna Sabalenka und Iga Swiatek verzichten auf einen Start in Dubai.