Victoria Mboko: Eine Premiere mit besonderen Folgen

Victoria Mboko wird nach ihrer Endspielteilnahme in Doha erstmals in die Top Ten einziehen. Die Folgen für die junge Spielerin sind eine gesteigerte Anspruchshaltung und im Sommer eine ganz neue Erfahrung des sportlichen Drucks.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 09:11 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko unterlag in Doha erst im Endspiel der Tschechin Karolina Muchova.

Mit ihrem zweiten Endspiel bei einem WTA 1000er-Event hat Victoria Mboko nicht nur bewiesen, dass auch in diesem Jahr mit der 19-Jährigen zu rechnen ist, sondern ein Statement für eine sportlich erfolgreiche Zukunft gegeben. Und das nicht nur, weil die junge Kanadierin ab Montag erstmals Mitglieder der Top Ten der WTA-Weltrangliste sein wird.

„Das war nicht das Ergebnis, dass ich mir gewünscht habe“, sagte Mboko nach dem Endspiel in Doha in Richtung Zuschauer und eigenem Team. Selbstverständlich hätte die Kanadierin lieber ihre zweite 1000er-Trophäe nach ihrem Triumph in Montreal im vergangenen Sommer entgegengenommen. Doch Mboko hat mit u.a. Siegen gegen Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina gezeigt, dass die Weltspitze ab diesem Jahr bei den großen Events mit ihr rechnen muss.

Achtelfinale als bestes Majorergebnis in Australien

Nach der Woche in Doha dürften jedoch auch die eigenen Ansprüche nochmal deutlich steigen. Als Mitglied der besten zehn Spielerinnen der Welt ist ein Achtelfinaleinzug als bestes Grand-Slam-Ergebnis auch schnell mal eine Enttäuschung.

Doch nicht nur bei den Majors dürfte der selbstauferlegte Druck der zweifachen WTA-Tour-Titelträgerin größer werden. Hinzu kommt im Sommer die Titelverteidigung beim 1000er-Event in Kanada, wo Mboko erstmals die Erfahrung macht, dass viele Punkte verteidigt werden müssen. Ein Abrutschen in der Weltrangliste könnte ebenfalls die Leichtigkeit nehmen.