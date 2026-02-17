WTA Dubai: Gauff besiegt Kalinskaya trotz Aufschlag-Wackler

In einem Achterbahn-Match offenbarte die US-Amerikanerin Coco Gauff in ihrer Zweitrunden-Begegnung gegen Anna Kalinskaya erneute Aufschlagschwächen, konnte sich aber dennoch in zwei Sätzen behaupten. Von ihren Landsfrauen schaffte auch Teenagerin Iva Jovic den Einzug in die nächste Runde, während Emma Navarro patzte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 14:00 Uhr

© Getty Images Trotz einiger Wackler beim Aufschlag konnte Coco Gauff in ihrem Auftakt-Match in Dubai einen Zweisatz-Erfolg gegen Anna Kalinskaya einfahren.

Nach ihrer Auftakt-Niederlage in Doha wollte sich Coco Gauff beim nächsten 1000er-Event in Dubai rehabilitieren. Dabei sah sich die US-Amerikanerin zum Auftakt Anna Kalinskaya gegenüber und sollte auch heute wieder eine Berg- und Talfahrt erleben. Nach etwas verpatztem Start in Form eines 0:2-Rückstands konnte die Nr. 3 des Turniers vier Spiele in Folge für sich entscheiden, musste aber dennoch den zwischenzeitlichen 4:4-Ausgleich hinnehmen. Dennoch konnte die zweifache Grand-Slam-Siegerin das Momentum am Ende auf ihre Seite ziehen und besiegelte mit einem Break zum Abschluss den Satzgewinn.

Auch im zweiten Satz wackelte Gauff, die insgesamt 12 Doppelfehler servierte, immer wieder bei eigenem Aufschlag und wurde zu Beginn von ihrer Gegnerin erfolgreich attackiert, die immer wieder die Vorhand von Gauff suchte. Nach einer 3:1-Führung der Russin fand Gauff wieder mehr Sicherheit und konnte sich vier Spiele in Folge sichern. Als die 21-jährige beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn servierte, patzte sie erneut mit zahlreichen Doppelfehlern und musste ihr Service noch einmal abgeben. Im folgenden Aufschlagspiel ihrer Gegnerin konnte sie aber die Zügel wieder anziehen und fixierte mit ihrem zweiten Matchball den 6:4, 6:4-Erfolg nach 92 Minuten.

Jovic siegt im Duell der Youngster, Navarro patzt

Im Achtelfinale bekommt es Gauff mit der Belgierin Elise Mertens zu tun. Die aktuelle Nr. 1 der Doppelweltrangliste, die auch im Einzel auf Position 22 klassiert ist, zeigte gegen die an Nr. 14 gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro eine konstant starke Leistung und triumphierte nach 75 Minuten mit 6:2, 6:2. Weiterhin stark in Form zeigt sich die US-Teenagerin Iva Jovic, die sich trotz kleinem Durchhänger im zweiten Satz in 1:46 Stunden gegen Diana Shnaider mit 6:4, 1:6, 6:0 behaupten konnte. In der Runde der letzten 16 sieht sich die 19-jährige Jovic ihrer an Nr. 4 gesetzten Landsfrau Jessica Pegula gegenüber, die heute mit der französischen Qualifikantin Varvara Gracheva beim 6:4, 6:0-Erfolg keinerlei Probleme hatte.

Hier das Einzel-Tableau aus Dubai