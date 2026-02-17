WTA Dubai: Kasatkina und Bejlek ziehen nach Krejcikova raus

Das WTA-1000-Turnier in Dubai gestaltet sich immer mehr zur Verletzungsfarce. Nach den Absagen von Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Victoria Mboko im Vorfeld häufen sich nun auch die Absagen im Turnierverlauf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 11:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Neben Barbora Krejcikova und Sara Bejlek konnte musste auch Daria Kasatkina das Turnier mit einer Verletzungsabsage beenden.

Ist es eine Charakterfrage, oder war es eher Weitsicht von Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und der Newcomerin Victoria Mboko, die aufgrund des dicht gedrängten Terminkalenders der WTA mit einem 1000er-Event nach dem nächsten die Notbremse zogen und schon im Vorfeld das Turnier in Dubai absagten?

Denn diejenigen Spielerinnen, die den Regularien folgen und sich eventuell auch bereits etwas angeschlagen zu den Pflicht-Turnieren schleppen, müssen wohl oft einen hohen Preis bezahlen.

Nachdem gestern die zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova aufgrund von Problemen am linken Oberschenkel ihr Match gegen die zweifache Major-Finalistin Amanda Anisimova absagen musste, erwischte es heute die Neo-Australierin Daria Kasatkina und die junge Tschechin Sara Bejlek. So musste die 28-jährige Kasatkina nach ihrem Auftakterfolg gegen Laura Siegemund ihre Partie gegen die Titelverteidigerin Mirra Andreeva wegen einer Verletzung an der rechten Hüfte absagen, während die 20-jährige Bejlek für die Begegnung mit der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic aufgrund einer Bauchverletzung passen musste.

Pegula und Tauson souverän weiter

Ihren Dienst voraussichtlich beschwerdefrei verrichten konnten heute die US-Amerikanerin Jessica Pegula und die Dänin Clara Tauson. Dabei hatte die an Position 4 geführte Pegula mit der französischen Qualifikantin Varvara Gracheva beim 6:4, 6:0 in 70 Minuten ebensowenig Probleme wie die an Nr. 12 gesetzte Tauson, die sich mit 6:2, 6:4 gegen die US-amerikanischen Lucky Loserin Peyton Stearns in 1:39 Stunden schadlos halten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Dubai