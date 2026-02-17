Lilli Tagger wird 18 – Österreichs nächste Nummer 1?

French-Open-Juniorensiegerin, WTA-Tour-Finalistin, Teil des Sinner-Teams: Lilli Tagger feiert Volljährigkeit – und steht vor einer Karriere, die größer werden könnte als alles zuvor.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 06:42 Uhr

18 Jahre alt – und längst kein Geheimtipp mehr. Wenn Lilli Tagger morgen ihren Geburtstag feiert, dann tut sie das nicht nur als Nachwuchsspielerin mit nettem Talent, sondern als handfeste Hoffnungsträgerin des österreichischen Damentennis. Spätestens seit ihrem Triumph bei den Juniorinnen in Roland Garros 2025 ist klar: Da kommt keine Mitläuferin, da kommt eine, die nicht nur um Titel spielen, sondern diese unbedingt gewinnen will.

Dass sie auch bei den Erwachsenen schon mehr als nur anklopft, hat Tagger in den vergangenen Monaten mehrfach gezeigt. ITF-Titel in Fujairah, starke WTA-Tour-Auftritte in Jiujiang und Mumbai – selbst wenn es dort im Finale nicht ganz reichte, war die Richtung eindeutig: nach oben. Sie kratzt bereits an den Top 100 (aktuell Nummer 114), und das mit einer Selbstverständlichkeit, die man sonst eher bei Spielerinnen sieht, die fünf Jahre älter sind.

Eines der großen Ziele: Olympia 2028!

Auffällig ist dabei nicht nur ihr Spiel – druckvoll, variabel, erstaunlich reif –, sondern auch ihr Umfeld. Tagger trainiert im erweiterten Team von Jannik Sinner, ein Setup, das Professionalität atmet. Wer dort bestehen will, muss liefern. Und genau das tut sie. Barbara Schett lobte zuletzt ihre Bodenständigkeit: kein Hype-Overkill, kein Social-Media-Zirkus, sondern Fokus. Oder wie Schett es formulierte: „Sie hat keinen Blödsinn im Kopf.“

Natürlich ist der Weg zur Weltspitze kein Selbstläufer. Junioren-Grand-Slam-Siegerinnen gibt es viele – absolute Topstars nur wenige. Doch bei Tagger passt gerade erstaunlich viel zusammen: Technik, Athletik, Mentalität. Und ein klares Ziel hat sie auch schon formuliert – 2028 bei Olympia in Los Angeles will sie selbst auf dem Court stehen.

Wohin die Reise also wirklich geht? Das weiß niemand. Aber die Fans dürfen sich zum 18er der Osttirolerin ziemlich sicher sein: Lilli Tagger hat das Potential, für viele atemberaubende Momente im österreichischen Tennis zu sorgen. Drücken wir ihr dafür die Daumen. Alles Gute (zum Geburtstag), Lilli!