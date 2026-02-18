WTA gründet "Tour Architecture Council" - Jessica Pegula übernimmt Vorsitz

Die WTA-Vorsitzende Valerie Camillo hat eine neuen Rat ins Leben gerufen. Verbessert werden soll vor allem der Tour-Kalender ab 2027. Jessica Pegula soll dabei eine entscheidende Rolle einnehmen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 07:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Am Dienstag gab die WTA-Vorsitzende Valerie Camillo die Gründung des neuen “Tour Architecture Council” bekannt. Dessen Aufgabe soll es sein, Verbesserungen für die Tour zu empfehlen, die bereits in der Saison 2027 umgesetzt werden können.

“In meinen ersten 90 Tagen hat sich auf der Tour deutlich gezeigt, dass der aktuelle Kalender für die Spielerinnen angesichts der körperlichen, beruflichen und persönlichen Belastungen, die mit Wettkämpfen auf höchstem Niveau einhergehen, nicht nachhaltig ist”, schrieb Camillo dabei in einem offenen Brief an die Spielerinnen und Turnierpartner. “ Es ist wichtig, dass wir gemeinsam einen neuen Blick darauf werfen, wie wir die hohe Qualität der Wettkämpfe, die den Wert der Turniere steigern und den Fans ein unvergleichliches Erlebnis bieten, am besten erhalten können.”

Aufgrund dessen habe sie den “Tour Architecture Council” ins Leben gerufen, “eine repräsentative Arbeitsgruppe, die von der WTA einberufen wird, um sinnvolle Verbesserungen des Kalenders, der Verpflichtungen und anderer Kernelemente des Tour-Rahmens zu entwickeln.”

Jessica Pegula soll den Rat leiten

Dem Rat sollen Stimmen aus dem gesamten Tennis-Ökosystem angehören, darunter Spielerinnen aus aller Welt, Führungskräfte von führenden Turnieren in Amerika, Europa und Asien sowie die oberste Führungsebene der WTA, darunter sie selbst und Tour-CEO Portia Archer sowie Experten für Tour-Betrieb und Kalenderplanung.

Den Vorsitz des Rates übernimmt Jessica Pegula, die aktuelle Nummer 5 der Welt.

“Sie wird die Diskussionen so leiten, dass sie die gesamte Bandbreite der unterschiedlichen Erfahrungen der Spielerinnen auf der Tour widerspiegeln, und gleichzeitig mit den Turniervertretern und der WTA-Führung zusammenarbeiten, um diese Perspektiven in die Tat umzusetzen", so Camillo. “Ich bin Jessica und allen Mitgliedern des Rates dankbar, dass sie ihre wertvolle Zeit und ihr Fachwissen für diese wichtige Aufgabe zur Verfügung stellen.”