WTA Dubai: Rybakina siegt im Eiltempo, Svitolina profitiert

Mit einem durchwegs dominanten Zweisatz-Sieg gegen die australische Qualifikantin Kimberly Birrell ist Top-Favoritin Elena Rybakina aus Kasachstan in das WTA-1000-Turnier in Dubai gestartet. Nur einen Satz musste Elina Svitolina gegen Paula Badosa bestreiten, ehe die Spanierin verletzt aufgeben musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 17:22 Uhr

© Getty Images In ihrem Auftakt-Match beim WTA-1000-Turnier in Dubai feierte die topgesetzte Elena Rabakina einen souveränen Zweisatz-Erfolg gegen Kimberly Birrell.

Fast nur als Pflichtaufgabe war das Auftakt-Match der topgesetzten Elena Rybakina beim WTA-1000-Turnier in Dubai einzuordnen, in dem sie sich der Qualifikantin Kimberly Birrell gegenübersah. Zu dominant agierte die zweifache Grand-Slam-Siegerin mit ihren druckvollen Schlägen gegen die Australierin und ließ diese im ersten Durchgang nur einmal anschreiben.

Auch im zweiten Akt servierte die amtierende Australian-Open-Siegerin weiterhin wie aus einem Guss, während sie ihre 27-jährige Gegnerin auch bei deren Aufschlag weiterhin kräftig unter Druck setzte. Zwar konnte Birrell in diesem Durchgang zweimal ihr Aufschlagspiel halten. Dennoch ließ sich die 26-jährige Rybakina in ihrem letzten Aufschlagspiel auch von drei Break-Chancen ihrer Gegnerin nicht mehr aufhalten und fixierte mit einem Aufschlag-Winner den 6:1, 6:2-Erfolg nach 61 Minuten.

Im Achtelfinale trifft die Wimbledonsiegerin von 2022 auf die Kroatin Antonia Ruzic, die nach ihrem gestrigen Erfolg gegen Emma Raducanu auch die Lucky Loserin Anastasia Zakharova in drei Sätzen besiegen konnte.

Badosa muss gegen Svitolina aufgeben

Viel vorgenommen hatte sich die Spanierin Paula Badosa gegen die an Nr. 7 gesetzte Elena Svitolina. Und die ehemalige Weltranglisten-2. ließ auf dem Platz auch Taten folgen und schnappte sich die ersten drei Spiele, die sie in der Folge zu einer 4:1-Führung ausbauen konnte. Im weiteren Verlauf fand Svitolina besser zu ihrem variablen Spiel und schafft mit fünf hintereinander gewonnenen Spielen noch die Wende zum Gewinn des ersten Durchgangs. Beim Seitenwechsel ließ sich Badosa physiotherapeutisch behandeln und musste zur Überraschung der Zuschauer das Match beim Stand von 4:6 aufgeben. Im Achtelfinale bekommt es die 31-jährige Svitolina mit der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic zu tun, die heute vom Nichtantreten der jungen Tschechin Sara Bejlek profitierte.

Cirstea nimmt Noskova raus

In ihrer letzten Saison als professionelle Tennisspielerin spielt die Rumänin Sorana Cirstea weiterhin groß auf. Nach ihrem Turniersieg ohne Satzverlust auf heimischem Boden in Cluj, wo sie im Finale die ehemalige US-Open-Siegerin Emma Raducanu besiegen konnte, ist die 35-jährige auch in Dubai weiterhin ohne Satzverlust. Nach ihrem Auftakt-Erfolg gegen die Qualifikantin Aliaksandra Sasnovich sollte auch die an Nr. 10 gesetzte Linda Noskova keine entscheidende Hürde darstellen. Gegen die Tschechin dominierte die aktuelle Nr. 31 der Welt den ersten Satz komplett und zeigte sich im zweiten Durchgang in der entscheidenden Phase nervenstärker als ihre Gegnerin. Mit einem Doppelfehler bekam sie den finalen 6:1, 6:4-Erfolg nach 70 Minuten serviert. Im Achtelfinale wartet entweder die an Position 6 geführte Italienerin Jasmine Paolini oder Alexandra Eala von den Philippinen.

