WTA Dubai: Gauff wehrt Matchbälle ab, Svitolina schlägt Bencic

Coco Gauff hat beim WTA-1000-Turnier in Dubai in ihrer Achtelfinalpartie gegen Elise Mertens drei Matchbälle abgewehrt und das Viertelfinale erreicht. Unterdessen setzte Elina Svitolina ihren starken Saisonstart fort.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 18:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff gewann gegen Elise Mertens

Kommt Coco Gauff im Jahr 2026 endlich in Fahrt? Die amtierende French-Open-Siegerin gewann ihre Achtelfinalpartie beim WTA-1000-Turnier von Dubai gegen die Belgierin Elise Mertens nach hartem Kampf mit 2:6, 7:6 (9) und 6:3. Im Tiebreak des zweiten Satzes wehrte die US-Amerikanerin drei Matchbälle ab.

Zu Jahresbeginn scheiterte Gauff bei den Australian Open im Viertelfinale klar an Elina Svitolina, vergangene Woche war für sie in Doha bereits nach ihrer Auftaktpartie gegen Elisabetta Cocciaretto Schluss. “Ich versuche nur, wieder in Form zu kommen. Das ist schwierig", hatte die Weltranglistenvierte in Dubai nach ihrem Zweitrundensieg über Anna Kalinskaya gesagt. Gauff trifft im Viertelfinale auf Sorana Cirstea oder Alexandra Eala.

Svitolina hat große Chance auf das Halbfinale

Keine Probleme mit ihrer Form hat indes Svitolina. Die Ukrainerin prolongierte ihren starken Saisonstart und steht in Dubai im Viertelfinale. In der Runde der letzten 16 gewann die 31-Jährige gegen Belinda Bencic mit 4:6, 6:1 und 6:3.

Im Kampf um das Halbfinale bekommt es Svitolina überraschenderweise mit Lucky Loser Antonia Ruzic zu tun. Die Kroatin profitierte am Mittwoch von der Aufgabe der topgesetzten Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina.

Hier das Einzel-Tableau aus Dubai