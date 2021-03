WTA Dubai: Pliskova und Svitolina führen das Feld an

Nach Doha ist vor Dubai. In den Vereinigten Arabischen Emiraten findet dieser Tage ein WTA-1000-Event statt - mit standesgemäß vielen namhaften Spielerinnen im Hauptfeld.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.03.2021, 18:48 Uhr

Elina Svitolina führt das Feld in Dubai an

Angeführt wird das Feld in Dubai von der Ukrainerin Elina Svitolina, die in Dubai bereits zwei Mal hatte triumphieren können. Auf dem Weg zu Titel Nummer drei stellt sich der Weltranglistenfünfte aber bereits früh eine absolute Topspielerin in den Weg. Nach einem Freilos in der ersten Runde könnte Svitolina in der Runde der letzten 32 nämlich auf die ehemalige Weltranglistenzweite Svetlana Kuznetsova treffen.

Als Nummer zwei geht in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Tschechin Karolina Pliskova ins Rennen. Die 28-Jährige startet ebenso erst in Runde zwei ins Turniergeschehen, trifft zum Auftakt auf die Siegerin des Aufeinandertreffens zwischen Bernarda Pera und Anastasija Svevastova. Im Viertelfinale könnte Victoria Azarenka warten, voraussichtliche Halbfinalgegnerinnen wären Aryna Sabalenka oder Iga Swiatek.

Swiatek vor Duell mit Muguruza

Letztere wird wohl auch in Dubai zu den Mitfavoritinnen zu zählen sein. Die Polin präsentierte sich trotz der Niederlage gegen Simona Halep bei den Australian Open bislang im Kalenderjahr 2021 in blendender Verfassung. Diese wird Swiatek wohl auch benötigen, bereits in Runde drei könnte es zum Clash mit Garbine Muguruza kommen, die erst am Samstag im Finale von Doha an Petra Kvitova gescheitert war.

Die Tschechin geht in Dubai als Nummer vier ins Rennen und könnte in Runde drei auf die "Big-Hitterin" Ons Jabeur aus Tunesien treffen, mögliche Viertelfinalgegnerin wäre die Holländerin Kiki Bertens. Als Teil des oberen Draws könnte Kvitova schließlich im Halbfinale auf die Nummer eins des Turniers, Elina Svitolina, treffen.

