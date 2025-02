WTA Dubai: Regen verschiebt Matches von Zheng, Andreeva und Bencic

Aufgrund des anhaltenden Regens müssen vier Zweit-Runden-Matches beim WTA-tour-1000-Turnier in Dubai auf Mittwoch früh verschoben werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2025, 21:52 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng muss bei einem Sieg morgen zweimal aufschlagen

Es war ein langer Dienstag. Sabalenka, Swiatek, Gauff und letztendlich auch Jasmine Paolini konnten ihre Matches noch zu Ende bringen. Vier der für heute angesetzten Zweitrundenspiele mussten auf Mittwoch verschoben werden. Alle vier Begegnungen werden als erstes Match des Tages angesetzt werden, wobei die Siegerinnen im Laufe des Tages noch einmal antreten müssen.

Die an Nummer sieben gesetzte und amtierende Olympiasiegerin Zheng Qinwen wird das Spiel auf dem Center Court am Mittwoch eröffnen, wenn sie gegen Peyton Stearns antritt. Diese Begegnung war ursprünglich für Dienstagabend auf dem Center Court vorgesehen.

Die Siegerin dieses Matches trifft auf die Gewinnerin des ebenfalls verschobenen Spiels zwischen der an Nummer 12 gesetzten Mirra Andreeva und der Wimbledonsiegerin von 2023, Marketa Vondrousova. Die beiden anderen verschobenen Zweitrundenpartien sind die an Nr. 8 gesetzte Emma Navarro gegen Belinda Bencic und Sorana Cirstea gegen Alycia Parks. Die Gewinnerinnen dieser Partien werden ebenfalls direkt am Mittwoch gegeneinander antreten müssen.

