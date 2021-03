WTA Dubai: Sabalenka rauscht weiter, Pegula gönnt Pliskova nur zwei Spiele

Aryna Sabalenka und Jessica Pegula bleiben zwei Spielerinnen der Stunde - in der oberen Tableauhälfte wird es indes eine Überraschungsfinalistin geben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.03.2021, 17:27 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 8) hat in Dubai erneut einen starken Auftritt hingelegt. Die an drei gesetzte Belarusin gewann gegen Anett Kontaveit mit 6:3, 6:2 und steht damit im Viertelfinale des WTA-1000er-Turniers.

Sabalenkas Bilanz bei ihren letzten Auftritten: 20 Siege bei nur 3 Niederlagen - stark!

Pegula in 2021 schon mit 15 Siegen

Einen rabenscharzen Tag erwischte indes die an zwei gesetzte Karolina Pliskova: Die Tschechin unterlag Jessica Pegula mit 0:6, 2:6 und setzte damit ihren - auch einer Handgelenksverletzung geschuldeten - schwierigen Saisonstart fort. 26 Fehler ohne Not unterliefen der Weltranglisten-Sechsten, bei nur 7 Gewinnschlägen.

Pegula, aktuell Weltranglisten-36., bleibt damit eine der Spielerinnen der jungen Saison: Bereits in den Vorpartien gegen Yaroslava Shvedova und Kristina Mladenovic hatte die US-Amerikanerin nur insgesamt sechs Spiele abgegeben. Ihre Bilanz in 2021: 15 Siege bei nur 4 Niederlagen - darunter stehen das Erreichen des Viertelfinals bei den Australian Open sowie das Halbfinale in Doha.

Muguruza schlägt Swiatek

Ausgeschieden ist hingegen Belinda Bencic: Sie verlor gegen Anastasia Potapova mit 1:6, 6:2 und 5:7, damit sind alle gesetzten Spielerinnen in der oberen Tableauhälfte ausgeschieden. Die topgesetzte Elina Svitolina hatte bereits in ihrem Auftaktspiel gegen Svetlana Kuznetsova verloren.

Im wohl interessantesten Spiel des Tages trafen am frühen Abend Garbine Muguruza und Iga Swiatek aufeinander. Ein Spiel, das in überraschend klaren Bahnen verlief, erwischte doch die Spanierin den deutlich besseren Start und schnappte sich Durchgang eins schnell mit 6:0. Auch in Satz zwei war Muguruza die deutlich aktivere Spielerin, wodurch die Weltranglisten-16. mit 6:4 den Zweisatzerfolg klarmachen konnte.

