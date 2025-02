WTA Dubai: Tauson bucht gegen Muchova Finalticket

Die Dänin Clara Tauson zog am Freitag beim WTA-1000er-Event in Dubai mit einem 6:4, 6:7 (4) und 6:3 über Karolina Muchova in ihr erstes Endspiel dieser Turnierkategorie ein. Morgen kommt es somit gegen die erst 17-jährige Mira Andreeva zu einem Duell zweier Überraschungs-Finalistinnen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.02.2025, 20:09 Uhr

© Getty Images Clara Tauson steht in ihrem ersten WTA-1000er-Event-Finale

Die 22-jährige Dänin, die im Achtelfinale die Topfavoritin und Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka besiegt hatte, startete ideal und sicherte sich gleich im Auftaktgame ein Break. Muchova schaffte in weiterer Folge zwar das Rebreak zum 4:4, musste gleich danach jedoch abermals ihren Aufschlag abgeben. Tauson servierte im Anschluss aus.

Im zweiten Satz ging es mit dem Aufschlag bis ins Tiebrak. Dort erwies sich die Tschechin als etwas konstantere Spielerin und sicherte sich mit einem 7:4 den Satzausgleich.

Muchova war auch im Entscheidungs-Satz als erste zur Stelle und holte sich das Break zur 2:1-Führung. Tauson konterte jedoch postwendend mit dem Rebreak. Nervenstärke zeigte die Dänin im Game darauf, als sie drei Breakchancen von Muchova mit ebenso vielen Assen abwehrte. Der große Applaus des Publikums gebührte allerdings wenig später der Tschechin, die mit einem unglaublichen Tweener-Lob bereits jetzt einen kaum zu toppenden Anwärter auf den Titel "Schlag des Jahres 2025" produzierte.

Das vorentscheidende Break zum 5:3 gelang dann allerdings der Dänin mit einem spektakulären Vorhand-Return, der genau auf die Linie fiel. im Anschluss servierte die 22-Jährige, die derzeit im Ranking auf Platz 38 steht, aus und sicherte sich nach einer Spielzeit von 2 Stunden und 52 Minuten den Sieg.

Im morgigen Finale trifft Tauson auf die erst 17-jährige Mirra Andreeva, die ihren erstaunlichen Erfolgslauf in Dubai mit einem 6:4, 4:6 und 6:3 über Elena Rybakina fortsetzte.

