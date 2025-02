WTA Dubai: Tauson wirft Topfavoritin Sabalenka raus

Überraschung im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai. Denn Clara Tauson gewann gegen Turnierfavoritin Aryna Sabalenka mit 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 22:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Clara Tauson spielt in Dubai groß auf

Was für ein Sieg für Clara Tauson! Die Dänen gewann im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai nämlich gegen die Weltranglisten-erste Aryna Sabalenka mit 6.3 und 6:2. In der Runde der letzten acht spielt Tauson gegen Linda Noskova. Die Tschechin konnte sich am Mittwoch gegen die an Position fünf gesetzte Jessica Pegula mit 6:3 und 7:6 (8) behaupten.

Für Sabalenka war es nach Doha die zweite frühe Pleite. Dort war sie gegen Ekaterina Alexandrova bereits im ersten Match gescheitert.

Am Rande des Ausscheidens stand Elena Rybakina. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 musste gegen Paula Badosa sechs Matchbälle abwehren, ehe sie mit 4:6, 7:6 (8) und 7:6 (2) doch noch als Siegerin den Court verließ. Weniger Probleme hatte Iga Swiatek beim 7:5 und 6:0 gegen Dayana Yastremska.

Und auch Karolina Muchova musste über die volle Distanz gehen. Gewann aber schließlich gegen McCartney Kessler mit 6:3, 1:6 und 7:6 (5). Muchova spielt im Viertelfinale entweder gegen Sorana Cirstea, die Emma Navarro in drei Sätzen aus dem Turnier nahm.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai