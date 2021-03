WTA Dubai: Titelverteidigerin Simona Halep sagt Start ab

Simona Halep wird ihren Titel beim WTA-1000-Turnier von Dubai aufgrund von Rückenproblemen nicht verteidigen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.03.2021, 23:17 Uhr

© Getty Images Simona Halep wird ihren Titel in Dubai nicht verteidigen

Bereits beim WTA-500-Event in Doha hatte Simona Halep gefehlt, nun sagte die Weltranglistendritte auch ihr Antreten für das am 7. März beginnende WTA-1000-Turnier in Dubai ab. Wie die Rumänin in den sozialen Medien bekanntgab, hat sie mit Rückenproblemen zu kämpfen.

"Leider fühle ich mich im unteren Rückenbereich nicht bei 100 Prozent und habe die schwere Entscheidung getroffen, zurückzuziehen" schrieb Halep, die das Turnier in der vergangenen Saison gewonnen hatte. "Ich habe tolle Erinnerungen an den Gewinn meines 20. WTA-Titels in Dubai im letzten Jahr und bin daher enttäuscht, dass ich meinen Titel nicht verteidigen kann."

Bereits zuvor hatte die Weltranglistenerste Ashleigh Barty ihren Start in Dubai verletzungsbedingt abgesagt. Auch Naomi Osaka, Sofia Kenin, Bianca Andreescu und Jennifer Brady werden in der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate nicht an den Start gehen.

Nach derzeitigem Stand wird es aber beim WTA-1000-Turnier in Miami, welches am 23. März beginnen wird, zu einem Wiedersehen sämtlicher Topspielerinnen kommen.