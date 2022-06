WTA Eastbourne: Ons Jabeur beschränkt sich auf das Doppel mit Serena Williams

Berlin-Siegerin Ons Jabeur wird beim WTA-Tour-500-Event in Eastbourne nur das Doppel an der Seite von Serena Williams bestreiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2022, 07:52 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur am Sonntag in Berlin

Aus Fehlern lernen - daran versucht sich Berlin-Siegerin Ons Jabeur in diesen Tagen. Denn nach Paris war die Tunesierin mit dem Turniersieg in Madrid und dem Finale in Rom im Gepäck angereist. Und dann schon in Runde eins an Magda Linette gescheitert, ziemlich erschöpft von den Anstrengungen in den Wochen davor.

Das soll Jabeur in Wimbledon nicht passieren. Weshalb sie ihre Teilnahme am Einzel-Wettbewerb in Eastbourne am Montag auch gestrichen hat. Im Doppel bleibt aber der ursprüngliche Plan bestehen: Da wird Ons Jabeur mit Serena Williams an den Start gehen. Die beiden starten gegen Sara Sorribes Tormo und Marie Bouzkova.

Dem WTA-Tour-500-Turnier in Eastbourne fällt damit allerdings eine der Favoritinnen aus dem Tableau. Jabeur war hinter Paula Badosa an Position zwei gesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Eastbourne