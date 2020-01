WTA: Ehemalige Nummer eins im Doppel tritt zurück

MIt Ekaterina Makarova hat eine dreimalige Grand-Slam-Siegerin im Doppel ihren Rücktritt bekannt gegeben, die auch im Einzel großeErfolge gefeiert hatte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2020, 12:59 Uhr

© Getty Images Ekaterina Makarowa hat sich selbst pensioniert

Serena Williams, Angelique Kerber, Victoria Azarenka, Simona Halep und Venus Williams - keine schlechte Liste an Spielerinnen, die man im Laufe einer Karriere schlagen kann. Ekaterina Makarova kann genau das von sich behaupten, was ihr zeitweilig auch eine Platzierung unter den Top Ten der WTA-Weltrangliste im Einzel eingebracht hat. Im Doppel feierte die Linkshänderin an der Seite von Elena Vesnina sogar noch größere Erfolge: Makarova/Vesnina gewannen die Titel in Roland Garros, Wimbledon und bei den US Open, lediglich in Australien reichte es "nur" für eine Final-Teilnahme. Darüber hinaus holten sich die beiden Russinnnen 2016 bei den WTA Finals in Singapur den Sieg. Und auch die olympische Goldmedaille im selben Jahr in Rio de Janeiro.

Nun hat Makarova es ihrer langjährigen Partnerin Vesnina gleichgetan - und ihren Rücktritt vom aktiven Sport bekannt gegeben. Wie es sich anno 2019 gehört via Social Media. Ihr letztes aktives Match hat Makarova im vergangenen Jahr in Dubai bestritten.