WTA: Emma Raducanu hat mal wieder einen neuen Coach!

Mit Francisco Roig hat Emma Raducanu einen Coach verpflichtet, der schon mit Rafael Nadal und Matteo Berrettini gearbeitet hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 08:44 Uhr

© Getty Images Francisco Roig und Emma Raducanu werden es zumindest bei Ende 2025 gemeinsam versuchen

Die Saison 2025 läuft für Emma Raducanu gar nicht schlecht. Die Britin, deren einziger Titelgewinn von den US Open 2021 herrührt, liegt im Live-Ranking auf Position 38. Das heißt: Bei einer guten Performance in Cincinnati könnte sogar noch ein Platz in der Setzliste für das letzte Major des Jahres winken.

Helfen soll der 22-jährigen Britin dabei ein Mann, der einige Jahre im Team von Rafael Nadal gearbeitet und auch Matteo Berrettini betreut hat: Francisco Roig. Der Spanier war darüber hinaus selbst als Profi auf der Tour unterwegs, weiß also, worauf es ankommt.

Raducanu hat vergangene Woche das Halbfinale von Washington erreicht, das sie allerdings gegen Anna Kalinskaya verlor. Beim noch laufenden WTA-Tour-1000-Event in Montreal ist sie in der dritten Runde gegen Amanda Anisimova ausgeschieden.