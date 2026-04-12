WTA Linz: Mirra Andreeva vs Anastasia Potapova im TV, Livestream, Liveticker

Die Österreicherin Anastasia Potapova trifft im Finale des WTA-Tour-500-Turniers in Linz auf Mirra Andreeva. Das Match gibt es ab 14.00 Uhr live im TV bei Sky (Deutschalnd) und ORF 1 (Österreich), sowie im Livestream bei WOW (Deutschland) und ORF On (Österreich) und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 22:08 Uhr

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© GEPA pictures Anastasia Potapova fordert im Finale von Linz Mirra Andreeva heraus

Mit der Neo-Österreicherin Anastasia Potapova steht zum ersten Mal in der 35-jährigen Turniergeschichte eine Lokalmatadorin im Endspiel des WTA-Tour-500-Events in Linz. Sie trifft dort auf die Favoritin Mirra Andreeva, die aktuell auf Platz 10 der Damen-Weltrangliste steht.

Auch wenn Potapova derzeit nur auf Rank 97 des WTA-Rankings steht, könnte es eine knappe Angelegenheit werden, fühlt sich die gebürtige Russin in der oberösterreichischen Hauptstadt doch pudelwohl. 2023 hatte sie das Event in der oberösterreichischen Hauptstadt sogar gewonnen, damals allerdings noch auf Hartplatz. Im Head-to-head führt Andreeva mit 2:1.

Andreeva vs. Potapova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Mirra Andreeva und Anastasia Potapova gibt es ab 14.00 Uhr live im TV bei Sky und ORF 1, sowie im Livestream bei WOW (Deutschland) und ORF On (Österreich).