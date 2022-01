WTA: Emma Raducanu sagt Melbourne-Start ab

US-Open-Siegerin Emma Raducanu wird das erste Turnier im australischen Sommer auslassen. Ein Start bei en Australian Open ist aber weiterhin geplant.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 10:41 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu braucht noch ein wenig Zeit

Der Start der Zusammenarbeit zwischen Emma Raducanu und ihrem deutschen Coach Torben Beltz verläuft ziemlich wackelig, zumindest was die Teilnahme an Turnieren anbelangt. Eigentlich hätte Raducanu an einem Schaukampf in Abu Dhabi teilnehmen sollen, musste aufgrund eines positiven Corona-Tests aber absagen.

Die darauffolgende Selbstisolation habe eine ordentliche Vorbereitung auf das kommende Woche anstehende WTA-Tour-250-Event in Melbourne verhindert, wird Raducanu nun zitiert. Immerhin: Die aktuelle Nummer 19 der Welt befindet sich bereits in Australien, hat sich in Melbourne schon auf dem Trainingsplatz gezeigt.

Nach ihrem überraschenden Triumph in New York City im Herbst 2021 konnte die Britin nur noch zwei Matches gewinnen - in Cluj-Napoca gegen Ana Bogdan und Polona Hercog. Ihre letzte Partie spielte Raducanu in Linz, wo sie gleich zum Auftakt an der Chinesin Xinju Wang scheiterte.