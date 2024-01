WTA-Event in Bad Homburg 2024 erstmals als 500er-Turnier

Seit 2021 ist Bad Homburg Teil der WTA-Tour. bei der vierten Auflage erhält das Event nun eine Aufwertung.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.01.2024, 08:48 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber wird in diesem Jahr auch in Bad Homburg an den Start gehen.

Das WTA-Turnier in Bad Homburg erfährt im Jahr 2024 eine Aufwertung. Bei seiner vierten Ausgabe wird das Ende Juni auf Rasen ausgetragene Event erstmals in der 500er-Kategorie der Frauentennis-Organisation angesiedelt sein. Dadurch verdoppelt sich beim bisherigen 250er-Turnier, das 2021 erstmals ausgetragen wurde, die Anzahl der zu vergebenen Weltranglistenpunkte.

Die Bad Homburg Open, für die die dreifache Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber als Botschafterin fungiert, steigen damit in die Kategorie der größten deutschen Tennisturniere auf. Weitere 500er-Events sind die Männer-Wettbewerbe in Halle, Hamburg und München sowie die WTA-Turniere in Stuttgart und Berlin. Nach Angaben der Organisatoren verdreifacht sich in Bad Homburg durch die Umstellung auch das Preisgeld auf nun eine knappe Million US-Dollar.

Bad Homburg erhält Vertrauensbeweis

"Die Aufwertung zu einem WTA 500 Event ist ein großer Vertrauensbeweis von Wimbledon und der WTA in den Turnierstandort Bad Homburg", sagte Turnierdirektor Aljoscha Thron. Es sei ein "wichtiger Schritt in die Zukunft als fester Bestandteil der prestigeträchtigen Rasensaison vor Wimbledon", sagte der Ex-Profi.

Das WTA-Turnier in der hessischen Kleinstadt gilt als wichtiges Vorbereitungsturnier für den Rasen-Grand-Slam in London. Die 137. Wimbledon Championships starten 2024 drei Tage nach dem Finale von Bad Homburg.