WTA-Fan-Awards: Viel Liebe für Świątek und Zheng!

Bei der Abstimmung über die prägenden Momente der WTA-Saison 2024 hat sich die große Popularität von Iga Swiatek und Olympiasiegerin Qinwen Zheng gezeigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.12.2024, 10:49 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng und Iga Swiatek nach dem olympischen Halbfinale in Paris 2024

Man kann natürlich über vieles abstimmen lassen, Zeit genug ist in der Tennisszene ja gerade. Und also hat die WTA die Fans ihrer Tour sozusagen an die Urnen gebeten, um ein paar Siegerinnen zu küren. Um es vorweg zu nehmen: Iga Swiatek hat dabei hervorragend abgeschnitten.

Das Match des Jahres teilt sich die Polin mit Aryna Sabalenka. Da fiel die Wahl nämlich auf das epische Endspiel in Madrid, das in beide Richtungen hätte gehen können. Aber Swiatek gewann dieses Gipfeltreffen ebenso wie das darauffolgende in Rom.

Dieser Doppelschlag von Swiatek wurde als der beste Moment bei den 1000ern-Turnieren gekürt.Und weil im Siegerpokal in der Ewigen Stadt eine Portion Tiramisu versteckt war, hat Iga Swiatek auch gleich den „lustigsten Moment“ des Jahres zugestanden bekommen.

Ärgste Konkurrentin bei den Awards der Fans war übrigens Qinwen Zheng. Die wurde auf der einen Seite zur beliebtesten Spielerin gewählt. Und auch der Titelgewinn beim 250er in Palermo war eine positive Erwähnung wert.

Was sonst noch geschah? Jasmine Paolini und Sara Errani wurden zum beliebtesten Doppel gewählt. Naomi Osaka hatte den besten „Fan Moment“, als ein Fan sie mit einer Osaka-Barbie überraschte. Und zur besten 500er-Erinnerung wurde der Sieg von Elena Rybakina beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart auserkoren.