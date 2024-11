WTA Finals live: Jasmine Paolini vs. Qinwen Zheng im TV, Livestream und Liveticker

Zwischen Jasmine Paolini und Qinwen Zheng kommt bei den WTA Finals in Riad zum Showdown um das letzte Halbfinalticket. Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2024, 15:25 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini und Qinwen Zheng kämpfen um das Halbfinalticket.

Sowohl für Jasmine Paolini als auch für Qinwen Zheng zählt nach jeweils einem Sieg und einer Niederlage im abschließenden Gruppenspiel bei den WTA Finals in Riad nur ein Sieg. Denn dieser berechtigt zur Teilnahme am Halbfinale. Das erste Ticket für die Runde der letzten vier Spielerinnen hat in der Gruppe Aryna Sabalenka bereits sicher.

Die Favoritenrolle liegt bei Qinwen Zheng. Zumindest bei Betrachtung der bisherigen direkten Duelle. Alle drei Matches konnte die Chinesin für sich entscheiden.

Paolini vs. Zheng - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jasmine Paolini und Qinwen Zheng gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Die Gruppen im Überblick