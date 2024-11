WTA Finals live: Jessica Pegula vs. Barbora Krejcikova im TV, Livestream und Liveticker

Nach ihren Auftaktniederlagen treffen Jessica Pegula und Barbora Krejcikova am Dienstag bei den WTA Finals in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 20:24 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula trifft auf Barbora Krejcikova

Der Druck auf Jessica Pegula und Barbora Krejcikova ist nach dem ersten Spieltag bereits groß. Beide verloren in “Group Orange” ihre Auftaktpartie und sind am Dienstag im direkten Aufeinandertreffen somit beinahe schon zum Siegen verdammt.

Im direkten Vergleich der beiden steht es 1:1, beide Duelle fanden im Jahr 2023 statt: Bei den Australian Open siegte Pegula, wenige Wochen später gelang Krejcikova in Dubai die Revanche.

Pegula vs. Krejcikova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jessica Pegula und Barbora Krejcikova gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Die Gruppen im Überblick