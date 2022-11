WTA Finals: Maria Sakkari stürmt ins Halbfinale

Maria Sakkari steht nach dem glatten Zwei-Satz-Erfolg gegen Aryna Sabalenka als erste Spielerin im Halbfinale der WTA Finals in Fort Worth.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 07:07 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari hat viel Schwung nach Fort Worth mitgenommen

Maria Sakkari war die letzte Spielerin, die sich für de WTA Finals in Fort Worth qualifiziert hat, noch dazu in einem direkten „Endspiel“ gegen Veronika Kudermetova in Guadalajara. Dort verlor Sakkari schließlich im Finale gegen Jessica Pegula. An eben jener hatte sich die beste griechische Spielerin der Geschichte aber schon vorgestern in Fort Worth revanchiert. Nun musste Aryna Sabalenka dran glauben.

Sakkari gewann überraschend deutlich mit 6:2 und 6:4 und steht damit schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ons Jabeur fix im Halbfinale. „Wenn man auf diesem Court nicht aggressiv spielt, hat man keine Chance“, erklärte Sakkari nach ihrem Sieg in der Night Session. „Wenn ich passiv geworden wäre, ganz speziell gegen Sabalenka, die mächtigste Spielerin auf der Tour, hätte ich mich gleich verabschieden können. Also habe ich einfach das Risiko gesucht.“

Im ersten Match des Tages hatte es die nächste Enttäuschung für die Gastgeberinnen gegeben. Denn Jessica Pegual konnte gegen Ons Jabeur zwar den ersten Satz für sich entscheiden. Jabeur gewann mit 1:6, 6:3 und 6:3 und landete damit als erste Spielerin aus Tunesien einen Sieg beim Jahresabschluss-Turnier der Frauen. Für Jabeur war der Sieg auch insofern wichtig, als dass sie sieben der letzten acht Matches gegen Gegnerinnen aus den Top Fünf verloren hatte. Pegula andererseits musste mit der Pleite zum neunten Mal in Folge gegen Kontrahentinnen dieser Kategorie die Segel streichen.

