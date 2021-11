WTA Finals: Paula Badosa überrollt Aryna Sabalenka

Paula Badosa hat in ihrem ersten Match bei den WTA Finals in Guadalajara Turnierfavoritin Aryna Sabalenka keine Chance gelassen. Die Spanierin gewann mit 6:4 und 6:0.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2021, 07:12 Uhr

© Getty Images Paula Badosa hat ihre letzten sieben Matches gewonnen

Nach der Nummer zwei, Barbora Krejcikova, die gegen Anett Kontaveit chancenlos unterging, hat also auch die an Position eins gesetzte Spielerin bei den WTA Finals in Guadalajara einen Fehlstart hingelegt: Aryna Sabalenka, die zuletzt in Indian Wells aufgrund einer COVID-Erkrankung nicht teilnehmen konnte, unterlag Paula Badosa mit 4:6 und 0:6. Badosa hatte in Indian Wells mit dem Titelgewinn ihren bis dato größten Erfolg gefeiert. Für die Spanierin war es der siebente Match-Sieg in Serie.

Im ersten Match der Gruppe B am Donnerstag hatte sich Maria Sakkari gegen Iga Swiatek mit 6:2 und 6:4 durchgesetzt. Und damit auch die dritte Begegnung mit der French-Open-Siegerin von 2020 für sich entschieden. In Roland Garros gab es in der aktuellen Saison im Viertelfinale auch das erste Treffen der beiden Aufsteigerinnen, Sakkari beendete den Traum von Swiatek, ihren Titel zu verteidigen.

Sakkari stark gegen Top-Ten-Gegnerinnen

Für Maria Sakkari war es bereits der achte Sieg 2021 gegen eine Spielerin, die innerhalb der Top Ten klassiert ist. Keine Frau hat in diesem Jahr mehr geschafft. Sakkari zeigte sich nach dem Match vor allem mit ihrem Aufschlag zufrieden. Mit der Höhenlage in Guadalajara käme sie immer besser zurecht.

Badosa und Sabalenka hatten sich vor dem Treffen bei den Finals erst einmal gegenübergestanden, vor ein paar Monaten in Cincinnati. Auch damals hatte sich die Spanierin als Siegerin feiern lassen dürfen, allerdings nach einem äußerst knappen Match, das erst im Tiebreak des dritten Satzes entschieden wurde. In Guadalajara drehte Badosa einen 2:4-Rückstand im ersten Satz - und war danach beinahe unantastbar.