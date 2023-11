WTA-Finals: Swiatek rauscht zum Titelgewinn in Cancun

In einer einseitigen Partie besiegte die Polin Iga Swiatek im Finale der WTA-Finals in Cancun Jessica Pegula aus den USA glatt in zwei Sätzen und übernimmt damit zum Saisonende die Spitzenposition in der Weltrangliste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2023, 05:22 Uhr

© Getty Images Iga Świątek dominierte das Endspiel der WTA-Finals gegen Jessica Pegula komplett.

Im Endspiel der WTA-Finals im mexikanischen Cancun hatte Iga Swiatek aus Polin nicht nur den Titelgewinn im Visier, sondern auch die Revanche für die zuletzt beim WTA-1000er-Turnier in Montreal erlittene Niederlage gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula.

Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen durften sich die Zuschauer im Endspiel über sonniges Wetter freuen. Nach anfangs gehaltenen Aufschlagspielen holte sich Swiatek mit einer verschlagenen Rückhand ihrer Gegnerin das erste Break und gab bis zum Ende des ersten Durchgangs kein Spiel mehr ab. Mit einem Aufschlag-Winner fixierte die 22-jährige den Gewinn des ersten Satzes.

Auch im zweiten Akt erdrückte die Nr. 2 des Turniers ihre 29-jährige Gegnerin mit ihren druckvollen Schlägen und dominierte die Partie komplett. Ohne einen Spielgewinn im Satz zuzulassen siegte die Warschauerin nach knapp einer Stunde mit 6:1, 6:0.

Mit ihrem ersten Triumph beim WTA-Endturnier zog Swiatek in der Weltrangliste an der Belarussin Aryna Sabalenka vorbei und beendet damit die Saison auf der Spitzenposition.

